Ujawniono tytuły odcinków drugiego sezonu "Sandmana" 0

Zgodnie z charakterem serialu szczegóły drugiego sezonu Sandmana pozostają tajemnicą. Jednak mimo że 2. sezon jest nadal w fazie produkcji, ujawniono tytuły odcinków, co dało wgląd w to, czego można się spodziewać po nadchodzącym sezonie popularnego serialu Netflix.

fragment plakatu serialu "Sandman"

Według What’s On Netflix drugi sezon Sandmana będzie się składał z 12 odcinków i prawdopodobnie będzie miał premierę w dwóch partiach. Stacja udostępniła także tytuły sześciu odcinków w dowolnej kolejności, które mogłyby być tytułami odcinków pierwszej części.

The Song of Orpheus

More Devils Than Vast Hell Can Hold

Brief Lives

Family Blood

The Ruler of Hell

Season of Mists

Niektóre tytuły nawiązują do ​​komiksu Neila Gaimana, na podstawie którego powstał serial, a niektóre nazwano na cześć tytułów konkretnych zeszytów, w tym The Song of Orpheus i Brief Lives.

Nie ustalono jeszcze daty premiery drugiego sezonu Sandmana, ale najprawdopodobniej będzie miał on premierę w 2025 roku. Z raportu What’s On Netflix w drugim sezonie wystąpią także Wil Coban, Gavin Spokes, Kayode Akinyemi, Daniel Hoffmann-Gill, Indya Moore, Ruairi O’Connor, Amber Rose Revah, Charlotte Bate i Daphne Alexander.

Źrodło: What’s On Netflix