Dzikość Arizony w zwiastunie kryminału ''The Last Stop in Yuma County'' 0

W sieci zadebiutował zwiastu filmu The Last Stop in Yuma County, będącego połączeniem thrillera i kryminału. Jego akcja rozgrywa się na gorących i dzikich terenach stanu Arizona.

fragment plakatu promującego film ''The Last Stop in Yuma County''

W filmie występują Jim Cummings, Jocelin Donahue, Sierra McCormick, Nicholas Logan i Michael Abbott Jr. Produkcja ta jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Francisa Galluppiego. Napisał on także scenariusz do filmu i na tym stanowisku również znalazł się pierwszy raz. Wcześniej pracował głównie nad teledyskami i formą krótkometrażową.

Młody sprzedawca noży w oczekiwaniu na kolejną ciężarówkę z paliwem na znajdującym się na pełnym arizońskim odludziu przystanku, zostaje zakładnikiem dwóch rabusiów. Okradli oni bank i nie cofną się przed niczym, aby ochronić swą splamioną krwią, nieszczesną fortunę.

Premiera filmu w wersji cyfrowej odbędzie się 10 maja. Oznacza to, że będzie do wypożyczenia na VOD. Swój światowy debiut The Last Stop in Yuma County miał we wrześniu 2023 roku na festiwalu filmowym Fantastic Fest w Austin w Teksasie.

Źrodło: ComingSoon