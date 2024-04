Tajemniczy wirus, izolacja i bunt w zwiastunie "Lazareth" 0

Vertical wypuścił zwiastun Lazareth nadchodzącego thrillera, w którym nominowana do nagrody Emmy Ashley Judd wciela się w ciotkę, której życiową misją jest ochrona osieroconych siostrzenic przed pogarszającym się światem.

fragment plakatu filmu "Lazareth"

Po śmierci rodziców Lee adoptuje swoje siostrzenice, Imogen i Maeve, i wychowuje je w odległej chatce, podczas gdy wokół nich szaleje śmiertelna pandemia. Przez ponad 10 lat dziewczynki wychowywane są tak, aby nigdy nie opuszczały lasu, unikały wszelkich interakcji z obcymi i ostatecznie polegały na Lee jako jedynym łączniku ze światem zewnętrznym. Lee przekonała dziewczyny, że jest to klucz do przetrwania w zaraźliwym i pełnym przemocy świecie. Ale kiedy Imogen i Maeve odkrywają rannego mężczyznę w pobliskim lesie, absolutna kontrola Lee zaczyna się rozpadać, gdy ich wiara w nią i wszystko, co kiedykolwiek znali, zaczyna się rozpadać.

Lazareth został napisany i wyreżyserowany przez Aleca Tibaldiego. Do Judd dołączają Sarah Pidgeon, Katie Douglas, Asher Angel i Edward Balaban. Producentami wykonawczymi filmu są John Balis, David Gendron, Jeffrey Giles, Rich Goldberg, Kristin Harris, Peter Jarowey, Ali Jazayeri, Michael Lurie i Viviana Zarragoitia. Producentami są Robert Ogden Barnum, Eric Binns, Andrew Davies Gans i Alyssa Roehrenbeck.

Premiera filmu zaplanowana jest na 10 maja w wybranych kinach oraz na platformie VOD.

Źrodło: ComingSoon