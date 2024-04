Kristen Stewart nie zagra w filmie Marvela. Dla niej to koszmar 0

Kristen Stewart była w przeszłości faworytką fanów do różnych ról w filmach o superbohaterach, ale ostatnie komentarze zdają się sugerować, że aktorka nie ma ochoty kiedykolwiek dołączać do MCU.

W przemówieniu podczas niedawnego wystąpienia w podcaście Not Skinny but Not Fat Stewart wyjaśniła, dlaczego w tej chwili nie ma ochoty pojawiać się w żadnym filmie Marvela.

Prawdopodobnie nigdy nie zrobię filmu Marvela… to właściwie brzmi jak pieprzony koszmar. Aby kiedykolwiek było to możliwe, system musiałby się zmienić [pod względem sposobu tworzenia filmów]. Trzeba byłoby włożyć tyle pieniędzy i tyle zaufania w jedną osobę… a tak się nie dzieje. Dlatego też dzieje się to algorytmiczne, dziwne doświadczenie, w którym nie można w ogóle czuć się osobiście. Prawdopodobnie nie. Ale może świat się zmieni, to właśnie mówię. Jak mogłabym odmówić, skoro może pewnego dnia… Greta Gerwig poprosiła mnie o zrobienie filmu Marvela, zrobiłbym to.

wyjawiła Kristen Stewart

Pomimo swoich uwag na temat MCU, Stewart w przeszłości wyrażała pewne zainteresowanie filmami o superbohaterach, choć trochę żartując.

