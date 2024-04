Craig Gillespie możliwym reżyserem komiksowego widowiska ''Supergirl'' 0

Reżyser Cruelli i Czasu próby Craig Gillespie jest bardzo poważnym kandydatem na objęcie stanowiska przy realizacji filmu DC Supergirl. Filmowiec prowadzi rozmowy ze studiem Warner Bros.

serial ''Supergirl''

Jednym z producentów Supergirl jest James Gunn, szef DC. Obecnie pracuje on nad nowym Supermanem, który wejść do kin ma w lipcu 2025 roku. Gdy ukończone zostaną zdjęcia do tego projektu, Gunn ma zająć się pracami nad Supergirl, co planowane jest na czwarty kwartał tego roku.

W roli Supergirl pojawi się Milly Alcock, aktorka znana szerszej publiczności z serialu Ród smoka. Z doniesień wynika, że nim wcieli się w tym projekcie w tytułową bohaterkę, wcześniej wystąpi w innym projekcie DC. Tytułu nie podano, ale domyślać się możemy, że chodzi właśnie o Supermana Gunna.

Supergirl będzie ekranizacją serii komiksów Toma Kinga z 2022 roku Supergirl: Woman of Tomorrow, którą zilustrowała Bilquis Evely.

Widzimy różnicę między Supermanem, który został wysłany na Ziemię i wychowywany przez kochających rodziców od dzieciństwa, a Supergirl, która wychowała się na skale, odłamku z Kryptonu i patrzyła, jak wszyscy wokół niej umierają i zostają zabici w okropne sposoby przez pierwsze 14 lat swojego życia, a potem przybyła na Ziemię, gdy była młodą dziewczyną. Jest znacznie bardziej hardcorowa, nie jest dokładnie tą Supergirl, do której przywykliśmy powiedział prasie Gunn na początku tego roku .

Źrodło: Deadline