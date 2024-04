Asylum odpowiada na "Godzilla i Kong". Zobaczcie zwiastun "Ape X Mecha Ape: New World Order"

Prezentujemy zwiastunem Ape x Mecha-Ape: New World Order najnowszego mockbustera od The Asylum. Jest to oczywiście odpowiedź słynnego studia na produkcję Godzilla i Kong: Nowe imperium.