Kino Helios - Filmowe Poranki: "44 Koty, cz. 6." 0

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, moc atrakcji, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci, wyjątkowe filmy oraz kino dla całej rodziny! W ramach projektu proponujemy specjalne pokazy dla dzieci w każdym wieku – także dla tych, dla których będzie to pierwsza przygoda z wielkim ekranem! Helios dla Dzieci to zarówno spotkania cykliczne jak "Filmowe Poranki w kinie Helios" czy "Pierwszy raz w kinie" jak i propozycje jednorazowe.

Sieć kin Helios zaprasza na kolejną porcję filmowych niespodzianek w nowej odsłonie "Filmowe Poranki: 44 Koty, cz. 6", w niedzielę 07 kwietnia o godz. 10.30.

Zaprezentowany zostanie zestaw bajek:

Wiruj Wąsy

Trzy koty i kociątko

Karol Koci

Konkurs latawców

Cuchnąca Misja

44 koty to włoski serial animowany dla najmłodszych widzów. Jest to bajka o codziennych perypetiach czterech kotów: Lampo, Milady, Pilou oraz Klopsika, którzy razem tworzą muzyczny zespół – Arcykoty. Pokazy swoich wokalnych umiejętności dają w garażu, który odwiedza ich wielu kocich przyjaciół, wraz z którymi przeżywają niebywałe przygody. Arcykoty są bardzo przyjazne, lubią pomagać innym i zawsze są gotowe do poświęceń, jest to zatem bajka, która nie tylko bawi, ale także uczy małych kinonamów.

Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

Źrodło: Helios