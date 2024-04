Zwiastun "Star Wars: Tales of the Empire" ujawnia kolejną animowaną antologię 0

Ujawniono pierwszy zwiastun Star Wars: Tales of the Empire, przedstawiający nowy zestaw animowanych filmów krótkometrażowych w stylu Gwiezdne Wojny: Opowieści Jedi. Serial zadebiutuje na Disney+ 4 maja – znanego również jako Dzień Gwiezdnych Wojen.

fragment plakatu serialu "Star Wars: Tales of the Empire"

Podróż do przerażającego Imperium Galaktycznego oczami dwóch wojowników podążających rozbieżnymi ścieżkami – Siostry Nocy Morgan Elsbeth i byłej Jedi Barriss Offee. Podobnie jak pierwszy sezon po Ahsoce Tano i Hrabim Dooku, Tales of the Empire skupia się na wcześniej nieopowiedzianych wydarzeniach z życia głównych bohaterów. Zwiastun zapowiada, że ​​dowiemy się, jak młoda Morgan Elsbeth kieruje rozwijającym się imperialnym światem na ścieżkę zemsty, podczas gdy była Jedi Barriss Offee robi wszystko, co musi, aby przetrwać w szybko zmieniającej się galaktyce. Wybory, których dokonają, określą ich przeznaczenie.

Aktorzy głosowi, którzy wystąpią w serialu, to Diana Lee Inosanto jako Morgan Elsbeth, Meredith Salenger jako Barriss Offee, Rya Kihlstedt jako Lyn, alias Fourth Sister, Wing T. Chao jako Wing, Lars Mikkelsen jako Thrawn, Jason Isaacs jako Wielki Inkwizytor i Matthew Wood jako Generał Grievous. Serial został stworzony przez Dave'a Filoniego, który jest także reżyserem nadzorującym i producentem wykonawczym obok Atheny Yvette Portillo i Carrie Beck. Alex Spotswood pełni funkcję starszego producenta, a Josh Rimes jest współproducentem wykonawczym.

