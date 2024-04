Levine w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, iż Blob, zabójca z kosmosu to horror, który go naprawdę przestraszył. Te efekty, które były w oryginale były naprawdę dobre i ma nadzieję, że zrobienie czegoś podobnego.

Pod koniec jest scena w kinie, gdzie dzieciaki wymykają się, idą do kina, a potem zostają zabite przez Bloba. Myślę, że to był pierwszy raz, kiedy widziałem umierające dzieci w moim wieku. Oglądałem te wszystkie horrory. Zawsze dotyczyło to nastolatków i starszych ludzi. Ta scena naprawdę, naprawdę, ale to naprawdę mnie przestraszyła. Jestem bardzo podekscytowany możliwością zanurzenia się w ten świat i uhonorowania jego praktycznych efektów i dotyku. Jesteśmy po prostu podekscytowani wszystkimi dostępnymi tam możliwościami powiedział Levine.