''The Bride'' - pierwsze spojrzenie na Christiana Bale'a jako Frankensteina

Rozpoczęto prace na planie nowego filmu Maggie Gyllenhaal noszącego tytuł '’The Bride'’. Produkcja ta opowiada o najsłynniejszym potworze wszech czasów – Frankensteinie, który powołany do życia został na kartach powieści Mary Shelley. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia głównych bohaterów w pełnej charakteryzacji.

Fotografie na swoim Instagramie opublikowała aktorka Jamie Lee Curtis, prywatnie matka chrzestna Maggie Gyllenhaal. Pierwsze to zdjęcie klapsa filmowego, kolejne dwa zaś przedstawiają nam potworną parę. Oto Jessie Buckley jako '’narzeczona Frankensteina'’ i Christian Bale jako Frankenstein.

Film za który odpowiada reżyserka i scenarzystka docenionego dramatu Córka będzie swego rodzaju remakem Narzeczonej Frankensteina. Opowie on bardzo podobną historię do tej przedstawionej w filmie z 1935 roku.

Akcja filmu przeniesie nas do Chicago lat 30 . XX wieku, dokąd wędruje samotny Frankenstein. Desperackie poszukiwanie zrozumienia, miłości i braku samotności, ostatecznie prowadzi go doktora Euphroniusa, którego to prosi o pomoc w stworzeniu dla siebie towarzyszki życia. Oboje ożywiają zamordowaną kobietę i tak rodzi się '’narzeczona Frankensteina'’. To co się stało wykroczyło poza wszelkie oczekiwania obojga. Doszło do rozpalenia namiętności między ’’ożywionymi’’, zwrócenia uwagi policji i powstania dzikiego i radykalnego ruchu społecznego.

Premiera The Bride zaplanowana jest na 3 października 2025 roku.

Źrodło: Instagram