Denis Villeneuve za sterami adaptacji ''Nuclear War: A Scenario'' o wojnie nuklernej 0

Reżyser trylogii Diuna Denis Villeneuve ma już kolejny projekt, który prawdopodobnie pojawi się w jego kalendarzu. Studio Legendary Entertainment chce, aby stanął on za kamerą ekranizacji książki non-fiction '’Nuclear War: A Scenario'’.

Książka ta autorstwa Annie Jacobsen bada hipotetyczny scenariusz tego co się stanie, gdyby doszło do wybuchu wojny nuklearnej. Pisarka swą wiedzę oparła o wywiady z ekspertami wojskowymi i cywilami. To ludzie, którzy zbudowali broń bądź mieli z nią do czynienia w ten czy inny sposób. Osoby te są także przeszkolone do działania w sytuacji użycia broni nuklearnej. Znają plany działania i byliby odpowiedzialni za ich wdrażanie.

Prawa do ekranizacji Nuclear War: A Scenario studio Legendary Entertainment nabyło właśnie z myślą o Villeneuve, który to obecnie zajęty jest domykaniem trylogii Diuny. Producenci ze studia liczą, że gdy reżyser nakręci Diune Messiah, to wtedy zajmie się filmem o wojnie nuklearnej.

W ubiegłym roku wyszedł już film o twórcy bomby atomowej Oppenheimer, który doczekał się aż ośmiu Oscarów.

Źrodło: Deadline