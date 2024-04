Znamy datę premiery filmu "The Mandalorian & Grogu" 0

Disney ustalił datę premiery The Mandalorian & Grogu nadchodzącego filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen w reżyserii Jona Favreau.

kadr z serialu "The Mandalorian"

Według komunikatu prasowego Disneya na temat kalendarza wydawniczego firmy, premiera The Mandalorian & Grogu zaplanowana jest na 22 maja 2026 roku. Oznacza to, że premiera najnowszej produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen nastąpi nieco ponad trzy lata po premierze ostatniego odcinka serialu The Mandalorian, który miał miejsce 19 kwietnia 2023 roku. Oprócz reżyserii Favreau będzie producentem filmu, a Kathleen Kennedy i Dave Filoni wspomogą go w tej roli.

Jak do tej pory nie ujawniono żadnych informacji na temat filmu. Na pewno czerpać będzie z serialu The Mandalorian, gdzie poznaliśmy tytułową dwójkę bohaterów. Nie potwierdzono jeszcze oficjalnie co stanie się z serialem.

Przypomnijmy, że akcja serialu The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym łowcą nagród Din Djarinem (Pedro Pascal) w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki.

Za produkcję serialu odpowiadają producenci wykonawczy Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist i Carrie Beck. Favreau był showrunnerem i jednym z reżyserów trzeciego sezonu.

Źrodło: Disney