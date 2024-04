Twórca "House of Cards" zajmie się scenariuszem do filmu "Star Wars: Dawn of the Jedi" 0

Nadchodzący film z uniwersum Gwiezdnych Wojen w reżyserii Jamesa Mangolda oficjalnie znalazł scenarzystę, będzie to showrunner serialu House of Cards.

fragment okładki komiksu "Star Wars: Dawn of the Jedi"

Za skrypt odpowiadać będzie Beau Willimon, który już miał do czynienia z Gwiezdnymi Wojnami, ponieważ był autorem scenariusza do trzech odcinków serialu Andor.

Mówi się, że film, działający pod roboczym tytułem Star Wars: Dawn of the Jedi, skupia się na początkach Mocy, a jego akcja będzie rozgrywać się 25 000 lat przed terminami i historiami opowiadanymi przez jakikolwiek inny istniejący projekt. Dawn of the Jedi zostało pierwotnie ogłoszone w zeszłym roku podczas Star Wars Celebration 2023. Na razie nic nie wiadomo o projekcie poza krótkim logiem.

Tak jak wspominaliśmy, Willimon nie jest obcy światu Gwiezdnych Wojen, ponieważ napisał trzy odcinki Andora (Narkina 5, Nobody’s Listening! i One Way Out). Wcześniej twórca był prawdopodobnie najbardziej znany ze swojej pracy nad hitowym serialem dramatycznym House of Cards Netflixa, którego przez cztery sezony był showrunnerem.

Producenci po skupieniu się na serialach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, najwyraźniej chcą wrócić z przytupem do kin, przypomnimy, że w 2026 roku na duży ekran trafi The Mandalorian & Grogu.

