Aktorska wersja "Vaiany" trafi do kin ze sporym opóźnieniem 0

Disney oficjalnie opóźnił datę kinowej premiery nadchodzącego filmu aktorskiego o Vaianie, którego produkcja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

fragment plakatu filmu "Vaiana: Skarb oceanu"

Premiera pierwotnie zaplanowana na 27 czerwca 2025 r., została przesunięta o cały rok i teraz trafi do kin 10 lipca 2026 roku. Film aktorski Moana wyreżyseruje zdobywca nagrody Tony Thomas Kail, a Dwayne Johnson wcieli się w Mauiego. Producentami filmu są Dwayne Johnson, Dany i Hiram Garcia za pośrednictwem ich Seven Bucks Productions wraz z Beau Flynnem dla Flynn Picture Co. Producentami wykonawczymi są Auli’i Cravalho i Scott Sheldon z Flynn Picture Co. Jared Bush, który napisał scenariusz wezmą także udział w produkcji remake’u wraz z samoańską profesjonalistką branżową Daną Ledoux Miller.

Oprócz filmu aktorskiego Disney wypuści 27 listopada film Moana 2, w samą porę na tegoroczne Święto Dziękczynienia, długo oczekiwaną animowaną kontynuację filmu Vaiana: Skarb oceanu z 2016 roku. W sequelu wyreżyserowanym i napisanym przez Davida G. Derricka Jr. pojawią się głosy Auli’i Cravalho i Johnsona, którzy ponownie wcielą się w role Moany i Mauiego.

Oryginał wyreżyserowali Ron Clements i John Musker. Film odniósł nie tylko sukces komercyjny i zarobił ponad 600 milionów dolarów brutto, ale także zebrał pozytywne recenzje krytyków i dwie nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu animowanego i najlepszej oryginalnej piosenki.

Źrodło: ComingSoon