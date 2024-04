James Cameron ujawnia nowe informacje o remake'u "Fantastycznej podróży" 0

Jamesa Camerona będąc gościem honorowym w paryskim Cinematheque Française przedstawił aktualne informacje na temat remake’u filmu science-fiction Fantastyczna podróż z 1966 roku.

kadr z filmu "Fantastyczna podróż"

Cameron wyrażał zainteresowanie produkcją remake’u Fantastycznej Podróży od końca lat 90., ale od tego czasu skierował swoją uwagę na jeden ze swoich najbardziej dochodowych filmów fabularnych, czyli Avatar. Prace nad projektem pasji trwają – delikatnie mówiąc – od dawna, a w 2016 roku potwierdzono, że Guillermo del Toro ponownie obejmie stanowisko reżysera.

Teraz, ponad osiem lat później, Cameron wspomniał o planach wyprodukowania remake’u.

Rozwijaliśmy go od wielu lat i planujemy rozpocząć go wkrótce. Raquel Welch nie jest dostępna, ale uważamy, że możemy nakręcić całkiem dobry film.

wyjawił James Cameron

Mówi się, że długo oczekiwany remake zostanie wyprodukowany przez Cameron’s Lightstorm Entertainment, a scenariusz napisze David Goyer.

Film opowiada historię naukowca Jana Benesa (Jean Del Val), który zapadł w śpiączkę w wyniku próby zamachu. Jedynym sposobem na jego ratunek, okazuje się nowatorska metoda zmniejszania obiektów. W tym celu kilkuosobowa ekipa naukowców, zostaje umieszczona w specjalnej łodzi podwodnej i zmniejszona do mikroskopijnych rozmiarów. Kolejnym krokiem jest wstrzyknięcie łodzi do arterii krwionośnej chorego, by wraz z krwią przenieśli się do mózgu i zlikwidowali skrzep. Jednak misja okazuje się znacznie trudniejsza, a czasu jest niewiele.

Źrodło: Variety