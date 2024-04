Wiemy kiedy rozpoczną się zdjęcia do ''Na noże 3'' 0

Zdjęcia do trzeciego filmu z serii Na noże w reżyserii Riana Johnsona rozpoczną się pod koniec tego roku. Aktorzy mają wejść na plan dopiero w okolicy listopada.

Tym samym premiery filmu nie spodziewajmy się wcześniej niż pod koniec 2025 roku. To jednak dla serii tej standardowy czas, bowiem różnica pomiędzy premierami drugiej i pierwszej części również wynosiła trzy lata.

Jak na razie wszelkie fabularne informacje dotyczącej trzeciej części tej kryminalnej serii trzymane są w tajemnicy. Podobnie jak miało to miejsce przy dwóch poprzednich filmach. Wiemy jednak, że na pewno do roli prywatnego detektywa Benoita Blanca powróci Daniel Craig. Jego angaż jest obecnie jedynym.

Kontynuacja Glass Onion: Film z serii ''Na noże'' przyniosła scenarzyście i reżyserowi Rianowi Johnsonowi nominację do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany. Filmowiec obecnie jest na ukończeniu pisania scenariusza do trzeciej części.

Ostatni raz widzieliśmy Benoita Blanca w 2022 roku w wspomnianym wyżej filmie, w którym detektyw powraca, by odsłonić kolejne warstwy w zupełnie nowym kryminale. W sequelu nieustraszony detektyw przebywa w luksusowej prywatnej posiadłości na greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, to tylko pierwsza z wielu zagadek. Oczywiście jego zadaniem będzie rozwiązać tajemnicę zagadkowego morderstwa.

Źrodło: ComingSoon