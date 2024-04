NBC skasowało serial ''Zagubiony w czasie'' 0

Stacja NBC nie dała długiego życia rebootowi serialu Zagubiony w czasie. Nosząca ten sam tytuł seria została właśnie anulowana.

Reboot Zagubiony w czasie nie doczeka się trzeciego sezonu. Decyzja o kasacji zapadła półtora miesiąca po emisji finału drugiej serii. Odcinek finałowy zakończył wiele wątków, ale pozostawił również otwarte drzwi dla zupełnie nowego paradygmatu. Do publicznej wiadomości nie podany został oficjalny powód kasacji serialu.

Minęło prawie 30 lat, odkąd dr Sam Beckett wszedł do akceleratora kwantowego skoku i zniknął na dobre. Teraz nowy zespół naukowców pod wodzą fizyka Bena Songa zamierza wrócić do badania niezwykłej maszyny, aby poznać tajemnice jej oraz jej twórcy. Wszystko jednak się zmienia, kiedy doktor Song niespodziewanie przenosi się do przeszłości i także zostaje zagubiony w czasie.

W reboocie w rolach głównych wystąpili Raymond Lee, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park, Nanrisa Lee, Ernie Hudson, Peter Gadiot i Georgina Reilly.

Oryginalny serial emitowany był w latach 1989-1993 i w tym czasie doczekał się pięciu sezonów. Naukowiec Sam Beckett (Scott Bakula) łącznie z paroma innymi naukowcami chce udowodnić możliwość podróży w czasie. Jedna próba kończy się tragicznie, Sam zostaje przeniesiony do przeszłości. Za każdym razem wchodzi w ciało jakiegoś człowieka, i aby móc wykonać kolejny skok w czasie (być może ten kolejny spowoduje powrót do swojej rzeczywistości i jego osoby) musi pomóc swojemu "nosicielowi". W każdej podróży pomaga mu Al, naukowiec z teraźniejszości pod postacią hologramu.

Źrodło: Dark Horizons