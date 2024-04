Tak prezentuje się logo ''Gladiatora 2''. Ujawniono je na CinemaCon 0

Podczas wydarzenia CinemaCon mającego miejsce w Las Vegas ujawnione zostało logo filmu Gladiator 2. W kinie w ramach promocji ustawiono trzy posągi, z których jeden trzyma tarczę, to właśnie na niej widać logo.

Wraz z logiem na tarczy widnieje słynny cytat z Gladiatora – To, co czynimy za życia, odbija się echem w wieczności. Wypowiedział go Russell Crowe wcielający się w rolę Maximusa.

Poniżej zaś wideo z wydarzenia prezentujące zarówno wspomniane posągi, jak i materiały promujące inne oczekiwane produkcje.

Akcja Gladiatora 2 rozgrywać będzie się na początku III wieku naszej ery. Fabuła sequela będzie kręciła się wokół Lucjusza, syna Lucilli i siostrzeńca Kommodusa, złoczyńcy granego przez Joaquina Phoenixa w przeboju z 2000 roku. W rolę główną wciela się Paul Mescal, który zdobył już swoją pierwszą oscarową nominację za rolę w komediodramacie Aftersun.

Za kamerą sequela stanął oczywiście nie kto inny jak Ridley Scott, reżyser oryginału. Scenariusz napisał David Scarpa mający na swoim koncie kryminał Wszystkie pieniądze świata i thriller science fiction Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. W filmie występują Mescal, Connie Nielsen powracająca do roli z oryginału, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Denzel Washington, Pedro Pascal, Djimon Hounsou, Matt Lucas i Derek Jacobi.

Premiera filmu Gladiator 2 wyznaczona jest na 22 listopada 2024 roku.

Źrodło: Twitter