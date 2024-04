Obsadzono pierwsze role w spin-offie ''Gry o tron'' - ''A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'' 0

HBO po sukcesie Rodu smoka rozszerzy uniwersum Gry o tron o kolejny serial. Włodarze stacji powrócili do pomysłu nakręcenia odcinkowego obrazu o przygodach Dunka i Jajo.

Noszący tytuł serial A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ma już w swojej obsadzie dwójkę aktorów. Peter Claffey wcieli się w Dunka, a Dexter Sol Ansell sportretuje Jajo.

Akcja rozegra się sto lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i około 72 lata po Rodzie smoka. Opowie ona historię dwóch nieoczekiwanych bohaterów, którzy przemierzali Westeros. Młodego, naiwnego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego i jego drobnego giermka, Jaja. Akcja rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów nadal sprawuje władzę na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jeszcze nie przeminęła. Na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół czekają wielkie losy, potężni wrogowie i niebezpieczne wyczyny.

Fabuła serialu opierać będzie się na opowiadaniach George'a R. R. Martina. Autorami scenariusza i producentami wykonawczymi serialu są Martin i Ira Parkerowie.

Premiera serialu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight planowana jest na koniec 2025 roku.

Źrodło: Deadline