Jeremy Allen White wcieli się w Bruce'a Springsteena

Oficjalnie potwierdzono, że Jeremy Allen White w roli Bruce’a Springsteena w filmie Devlier Me From Nowhere.

kadr z serialu "Shameles"

White oficjalnie zagra Bruce’a Springsteena w nowym filmie wyreżyserowanym przez Scotta Coopera, zatytułowanym Deliver Me From Nowhere. Wiadomość ta pojawia się po tym, jak w zeszłym tygodniu donoszono, że White prowadzi rozmowy, na temat głównej roli w tym projekcie.

Zanim Springsteen i E Street Band stali się międzynarodowymi supergwiazdami w 1984 roku dzięki albumowi Born in the U.S.A., ikona New Jersey pracowała nad utworami na swój szósty album studyjny Nebraska. Pokazała ona inną stronę Springsteena, gdy artysta nagrał okrojony album na 4-ścieżkowym magnetofonie.

Dystrybutorem filmu będzie 20th Century Studios, którego właścicielem jest Walt Disney Studios. Producentami Deliver Me From Nowhere są Cooper, Zanes, Scott Stuber, Ellen Goldsmith-Vein i Eric Robinson. Produkcja ma rozpocząć się jesienią tego roku, choć data premiery nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: Deadline