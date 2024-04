Jonathan Majors trafi do więzienia? Znamy wyrok w sprawie o napaść i molestowanie 0

Jonathan Majors został w poniedziałek skazany na 52-tygodniowy program interwencyjny dotyczący przemocy domowej, dzięki czemu uniknął kary więzienia w swojej sprawie o lekkomyślną napaść i molestowanie.

kadr z filmu "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Wyrok ma zostać ogłoszony oficjalnie w Los Angeles, a Majors będzie zobowiązany do dalszego korzystania z poradni i terapii w zakresie zdrowia psychicznego. Jeżeli nie zastosuje się do wyroku i nie przekaże sądowi aktualnych informacji, Majorsowi może grozić kara do roku więzienia.

W grudniu Majors został skazany za napaść trzeciego stopnia i molestowanie, za które grozi kara do roku więzienia. Według raportu prokuratorzy zajmujący się tą sprawą wystąpili o udziału w programie przemoc w rodzinie i karę sześciu miesięcy więzienia w przypadku, gdy Majors nie ukończy programu.

Jonathanowi Majorsowi postawiono trzy zarzuty napaści trzeciego stopnia, kwalifikowanego nękania drugiego stopnia, trzy zarzuty usiłowania napaści trzeciego stopnia i nękania drugiego stopnia. Mają one związek z incydentem z marca ubiegłego roku. Policja twierdzi, że Majors rzekomo uderzył[ofiarę otwartą dłonią w twarz, powodując znaczny ból i ranę szarpaną za uchem. Dodatkowo rzekomo chwycił ją za rękę i szyję, powodując siniaki i znaczny ból.

Z poprzedniego raportu wynika, że ​​Majors sam zadzwonił pod numer 911, na co odpowiedziała policja. Rozmowa była rzekomo związana z obawami dotyczącymi jego dziewczyny, z którą mieszka w apartamencie na najwyższym piętrze w dzielnicy Chelsea. Po przybyciu policji dziewczyna powiedziała funkcjonariuszom, że po powrocie z baru jechali razem taksówką i Majors ją zaatakował. Majors został następnie aresztowany po tym, jak policja zauważyła ślady przemocy na ciele kobiety.

Źrodło: The Hollywood Reporter