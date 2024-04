Anthony Hopkins rzymskim cesarzem w zwiastunie serialu ''Those About To Die'' 0

Peacock opublikował pierwsze materiały promujące gladiatorski serial '’Those About to Die'’. Wśród nich jest plakat oraz teaserowa zapowiedź. Oba zdradzają datę premiery produkcji.

fragment plakatu

Those About to Die to nowe dzieło Rolanda Emmericha, który dotychczas pracował raczej przy produkcjach pełnometrażowych. Jego odcinkowe dzieło jednak jak zapowiada swym rozmachem i epickim wymiarem, wcale nie będzie odbiegać od dzieła przeznaczonego na kinowy ekran. Emmerich wyreżyserował serial na wpół z Marco Kreuzpaintner.

Fabuła serialu oparta została na klasyce literatury faktu autorstwa Daniela P. Mannixa. Akcja serialu osadzona została w brutalnym i skorumpowanym świecie, w którym dochodzi do walk gladiatorów. Ludzie należący do różnych części rzymskiego społeczeństwa spotykają się na arenie w walce na śmierć i życie. Projekt ukaże nam od kulis to jak cały gladiatorski interes funkcjonował dla zapewnienia publiczności krwawej rozrywki.

Cesarz Wespazjan, w tej roli doskonały Anthony Hopkins, to sprawdzony w boju, pochodzący z wsi wojownik, który zdobył tron po zwycięstwie w krwawej, trwającej 10 lat wojnie domowej. Starzejący się władca jest coraz częściej pogardliwie traktowany, głównie przez patrycjuszy, którzy pragną wprowadzić na tron swojego człowieka.

W obsadzie znaleźli się także Tom Hughes, Iwan Rheon, Jojo Macari, Liraz Charhi, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Emilio Sakraya, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson, Alicia Edogamhe, Sara Martins, David Wurawa, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Romana Maggiora Vergano i Moe Hashim.

Premiera serialu 18 lipca. Składa się na niego 10 odcinków. Jak na razie nie wiemy kiedy i jak będziemy mogli zapoznać się z nim w naszym kraju.

Źrodło: Dark Horizons