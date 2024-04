Gwiazdorska obsada nowego filmu Davida Ayera ''Levon's Trade'' 0

’’Levon’s Trade’’ to nowe pełne akcji dzieło za kamerą, którego stanął David Ayer, reżyser Legionu samobójców, Bogów ulicy oraz tegorocznego Pszczelarza. Projekt ten jest obecnie na etapie kompletowania obsady. Właśnie poznaliśmy czwórkę nowych aktorów.

Jason Statham, ''Pszczelarz''

Wcześniej angaż w produkcji otrzymał weteran kina akcji Jason Statham. Dołączyli do niego Michael Pena, David Harbour, Jason Flemyng i Arianna Rivas. Rivas sportretować ma Jenny, zaginioną studentkę, którą odnaleźć musi Levon Cade, w tej roli Statham. Angaże pozostałej trójki pozostają tajemnicą.

Oprócz nich w obsadzie są także mniej znani aktorzy tj. Noemi Gonzalez, Emmett Scanlan, Eve Mauro, Maximilian Osinski, Kristina Poli, Andrej Kaminsky i Isla Gie.

Levon Cade porzucił swój pracę jako agent sił specjalnych i zajął się pracą na budowie. Chce wieść proste życie i być dobrym ojcem dla swojej córki (Gie). Ale kiedy znika nastoletnia córka jego szefa, Jenny (Rivas), Levon zostaje wezwany do ponownego wykorzystania umiejętności, które uczyniły go legendarną postacią w mrocznym świecie tajnych operacji. Poszukiwanie zaginionej studentki prowadzi go głęboko w samo serce złowrogiego spisku kryminalnego, wywołując reakcję łańcuchową, która zagrozi jego nowemu sposobowi życia.

Levon’s Trade reżyseruje i produkuje David Ayer na podstawie scenariusza napisanego przez samego Sylvestra Stallone, opartego na powieści Chucka Dixona pod tym samym tytułem.

Studiem odpowiedzialnym za projekt jest Amazon MGM Studios. Film wejdzie do kin 17 stycznia 2025 roku.

Źrodło: Deadline