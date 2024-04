''Evil'' - zwiastun finałowego sezonu uznanego horroru Paramount 0

Paramount+ kończy swój dramat z dużą dawką horroru oraz mrocznego klimatu i humoru. Mowa o produkcji Evil, która zakończy się 4. sezonem. Jego pierwszy zwiastun zobaczyć możecie poniżej.

Serial miał swoją premierę w 2019 roku na antenie CBS, po czym przeniósł się do Paramount+ na drugi i trzeci sezon – z których ostatni został wyemitowany latem 2022 roku. Finałowa seria swą premierę odbędzie 23 maja 2024 roku, a więc za półtora miesiąca.

Evil to serial, który skupia się na domniemanych cudach, opętaniach demonów i innych nadnaturalnych fenomenach. Sceptyczna psycholożka we współpracy z klerykiem oraz budowlańcem starają się badać przypadki opętań przez demony oraz inne zjawiska nadprzyrodzone.

W ostatnim sezonie Kristen, David i Ben w dalszym ciągu zajmują się badaniem nadprzyrodzonych zjawisk i różnego rodzaju opętań. Przez cały ten czas Leland próbuje zwabić Kristen, by wychowała małego antychrysta, który został poczęty z jej komórki jajowej. David zaś zostaje zwerbowany przez tajne służby Watykanu bowiem ma zdolność widzenia tego, co niewidzialne, w celu wykrycia zła. Ben zostaje trafiony wiązką jonów, przez co ma wizje drwiącego dżina, dopóki nie znajdzie niezwykłego sposobu na jego wygnanie. Wreszcie cała trójka zdaje sobie sprawę, że zostało im tylko kilka tygodni na ocenę przypadków, ponieważ parafia zdecydowała się rozwiązać zespół z powodu braku funduszy. Kończy się to ostatnią konfrontacją z Lelandem i 60 rodzinami tworzącymi Zło we współczesnym świecie.

Twórcą i producentem wykonawczym Evil są Robert King i Michelle King. W serialu występują Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Kurt Fuller, Andrea Martin, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco i Dalya Knapp.

Źrodło: ComingSoon