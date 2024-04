David Lynch nie rezygnuje z nakręcenia animowanego filmu ''Snootworld'' 0

Płodny hollywoodzki filmowiec David Lynch cały czas w swoich planach ma nakręcenie animowanego filmu o długiej i zawiłej historii ’’Snootworld’’. Projekt ten jednak na razie jest w fazie marzeń reżysera, bowiem nie ma chętnych na jego zakup.

David Lynch, ''Twin Peaks''

Scenariusz do Snootworld jak mówi Lynch powstawał przez dwadzieścia lat. Reżyser przedstawił go Netflixowi, jednak włodarze streamera nie zdecydowały się na kupno. To nie zniechęciło Lyncha i napisany wraz z Caroline Thompson, scenarzystką Edwarda Nożycorękiego film nadal jest w fazie planów.

Nie wiem, kiedy zacząłem myśleć o Snoots, ale robiłem te rysunki Snoots i wtedy zaczęła się wyłaniać pewna historia. Spotkałem się z Caroline i pracowaliśmy nad scenariuszem. Niedawno pomyślałem, że ktoś może być zainteresowany zajęciem się tym, więc w ciągu ostatnich kilku miesięcy przedstawiłem to Netflixowi, ale on go odrzucił powiedział Lynch.

Lynch wyraził chęć, aby za kamerą stanęła jego córka Jennifer, jednak po przemyśleniu tej propozycji uznał, że jest ona zbyt zapracowana. Wtedy padł pomysł na Netflix, jednak gdy się nie udało, Lynch możliwe, że sam zajmie się realizacją obrazu.

’’Snootworld’’ to trochę staroświecka historia, a dzisiejsze animacje skupiają się bardziej na powierzchownych żartach. Staroświeckie bajki są uważane za jęczące: najwyraźniej ludzie nie chcą ich oglądać. To już inny świat i łatwiej powiedzieć nie, niż tak… Jednak podoba mi się ta historia. To coś, co mogą docenić zarówno dzieci, jak i dorośli… dodał Lynch.

Źrodło: ComingSoon