W rozmowie Harington ujawnił, że serial był w fazie rozwoju, ale nigdy nie lubił na ten temat rozmawiać, ponieważ status serialu nie zawsze był ustalony.

Tak naprawdę nigdy o tym nie mówiłem, ponieważ był w fazie rozwoj”. Nie chciałem, żeby wyszło na jaw, że prace nad nim trwają, i nie chciałem, żeby coś się wydarzyło, gdy ludzie zaczną teoretyzować, albo się ekscytują, albo nienawidzą tego pomysłu, choć może to nigdy nie nastąpić. Ponieważ w procesie rozwoju patrzysz pod każdym kątem i widzisz, czy było warto. wyjawił Kit Harington

Harington dodał dalej, że obecnie serial nie jest rozwijany, ponieważ nie udało im się stworzyć wystarczająco dobrej historii do opowiedzenia.