"Władca mroku" szuka kolejnej ofiary - zobaczcie zwiastun filmu 0

Nowy horror twórcy The Boy i Sierota: Narodziny zła Williama Brenta Bella pojawi się w kinach 26 kwietnia. Przedpremierowo Władcę mroku będzie można obejrzeć już 12 kwietnia podczas Maratonu Horrorów w kinach Helios.

Rebecca Holland od niedawna mieszka i pracuje jako osoba duchowna w małym miasteczku. Kiedy jej córka Grace ginie podczas lokalnych dożynek, rozpoczynają się desperackie poszukiwania. Im bardziej zbliżają się one do odnalezienia dziewczynki, tym więcej tajemnic wyłania się z mrocznej przeszłości miasteczka. Wkrótce Rebecca musi zdecydować, jak wiele jest gotowa poświęcić, by uratować córkę z uścisku zła.

Byłem oczarowany niepokojącą pogańską mitologią stworzoną przez scenarzystę Toma de Ville’a z pobudzającymi wyobraźnię obrazami, które podkreśliły dramat skupiony wokół tajemniczego zaginięcia dziecka głównej bohaterki. Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko można znaleźć tak dobrze napisany i intrygująco mroczny materiał na film. Tuż po przeczytaniu scenariusza, w głowie kłębiły mi się pomysły na to, jak go nakręcić i nie mogłem się doczekać, by to zrobić.

mówi reżyser William Brent Bell

Za reżyserię Władcy mroku odpowiada William Brent Bell, który w ciągu dwóch dekad stał się jednym z czołowych twórców horrorów. Jego mrożące krew w żyłach filmy to między innymi: Sierota: Narodziny zła, The Boy i jego kontynuacja Brahms: The Boy II. Scenariusz napisał Tom de Ville.

Źrodło: Galapagos Films