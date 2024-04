Universal podaje przybliżoną datę premiery filmu ''Five Nights at Freddy’s 2'' 0

Podczas trwającego w Las Vegas wydarzenia CinemaCon, Jim Orr z Universal Studios podał datę premiery kontynuacji ubiegłorocznego horroru Pięć koszmarnych nocy. Na dalszy ciąg przygód animatronicznych morderczych bohaterów poczekamy jeszcze ponad rok.

''Pięć koszmarnych nocy''

Film Five Nights at Freddy’s 2 na kinowych ekranach pojawi się jesienią 2025 roku. Dokładna data nie została jeszcze ustalona. Jedynka weszła do kin na końcu października 2023 roku. Tym samym możemy spodziewać się podobnej daty premiery, ustalonej w okolicach Halloween.

Pomimo ukazania się także na platformie Peacock Pięć koszmarnych nocy okazało się kasowym sukcesem. Produkcja przy zgłoszonym budżecie rzędu 20 milionów dolarów zarobiła ponad 290 milionów.

Nie poznaliśmy jeszcze reżysera ani obsady nadchodzącej kontynuacji. Oczekuje się, że Josh Hutcherson powróci w roli głównej. Produkcja ma rozpocząć się latem tego roku, a dokładnie 1 lipca.

Projekt ten powstał na podstawie niezwykle popularnej serii gier survivalowych Five Nights at Freddy’s. W jedynce Josh Hutcherson wciela się w Mike’a Schmidta, młodego mężczyznę opiekującego się swoją 10-letnią siostrą Abby (Piper Rubio), Nawiedzanym jest on przez niewyjaśnione zniknięcie jego młodszego brata ponad dekadę wcześniej. Niedawno zwolniony z pracy i zdesperowany, by móc zachować opiekę nad Abby, Mike zgadza się przyjąć posadę nocnego ochroniarza w opuszczonej restauracji: Pizzerii Freddy’ego Fazbeara. Wkrótce jednak Mike odkrywa, że nic u Freddy’ego nie jest tym, czym się wydaje. Z pomocą Vanessy Shelly, lokalnej policjantki (Elizabeth Lail) noce Mike’a u Freddy’ego doprowadzą go do niewytłumaczalnych spotkań z siłami nadprzyrodzonymi i wciągają w niewypowiedziany koszmar.

Źrodło: ComingSoon