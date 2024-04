Paramount zapowiada animowany film ''Avatar: Ostatni Władca Wiatru'' 0

Awatar: Legenda Aanga dzięki Netflixowi przeżywa swój renesans. Aktorski serial Awatar: Ostatni władca wiatru, który niedawno trafił na tą platformę osiągnął sukces. Teraz za opowiedzenie tej historii po raz kolejny bierze się Paramount Pictures we współpracy z Nickelodeon Studios. Mają oni w swoich planach realizację animowanego filmu.

''Awatar: Legenda Aanga''

Roboczy tytuł filmu to Aang: The Last Airbender. Zanmy także pierwsze nazwiska w obsadzie. Dave Bautista udzieli swego głosu złoczyńcy, a głosem Erica Nama przemówi Aang. Angaże otrzymali także Dionne Quan, Jessica Matten i Roman Zaragoza.

Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą. Lauren Montgomery, która pracowała nad oryginalną serią Awatar: Legenda Aanga reżyseruje film, a William Mata jest współreżyserem.

Awatar: Legenda Aanga miał swoją premierę w Nickelodeon w 2005 roku. Ulubiony przez fanów serial emitowany był przez trzy sezony i opowiadał o losach Aanga i jego przyjaciół — Katary, Sokki i Toph — którzy próbują pokonać nikczemny Naród Ognia. Po nim powstał sequel Legenda Korry, którego premiera odbyła się w 2012 roku.

Premiera Aang: The Last Airbender zaplanowana jest na 10 października 2025 roku.

Źrodło: Variety