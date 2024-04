''Moje stare'' - poruszający film Nataszy Parzymies od dziś dostępny w Playerze 0

Natasza Parzymies powraca do Playera ze swoim nowym filmem. Moje stare to poruszający obraz krótkometrażowy w gwiazdorskiej obsadzie, który do tej pory pokazywany był jedynie w kinach studyjnych oraz na festiwalach, gdzie zdobywał różne nagrody. Teraz debiutuje on w streamingu, tylko w Playerze.

Moje stare to kolejne filmowe dziecko Nataszy Parzymies mającej na swoim koncie serial Kontrola, który powstał jako etiuda szkolna, a niespodziewanie okazał się międzynarodowym hitem. Reżyserka z charakterystyczną dla siebie wrażliwością i uważnością podchodzi do relacji międzyludzkich.

Moje stare to opowiedziana z niezwykłą czułością historia miłości dwóch dojrzałych kobiet – Ani i Zosi. Bohaterki spotykają się po latach i wyruszają we wspólną podróż, by dać szansę uczuciu, które nigdy między nimi nie wygasło. W głównych rolach legendy polskiego kina – Dorota Pomykała oraz Dorota Stalińska.

Obraz ten to filmowa etiuda – dyplom operatora Ignacego Kielczewskiego, podobnie jak Natasza absolwenta Warszawskiej Szkoły Filmowej. Historia głównych bohaterek to efekt połączenia potencjału Nataszy oraz Alicji Sokół, również absolwentki WSF. Muzykę do filmu skomponował Ralph Kaminski.

Moje stare dostępne są w Playerze od dziś, 12 kwietnia.

Źrodło: TVN