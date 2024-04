Data premiery pierwszej transmisji strumieniowej "Godzilla Minus One" została potwierdzona 0

Wreszcie ujawniono długo oczekiwaną datę premiery Godzilla Minus One, choć widzowie na całym świecie będą musieli poczekać trochę dłużej.

fragmen plakatu filmu "Godzilla Minus One"

Uznany, nagrodzony Oscarem film Kaiju firmy Toho wreszcie trafia na mniejsze ekrany w ramach modelu subskrypcji, a abonenci usługi Amazon Prime Video w Japonii będą mogli już wkrótce oglądać film w trybie strumieniowym. Data premiery Godzilla Minus One w transmisji strumieniowej to 3 maja 2024 roku. Film będzie można oglądać za pośrednictwem Amazon Prime Video wyłącznie w Japonii, a premiera dla reszty świata nie została jeszcze ujawniona.

16 kwietnia na Twitterze Prime Video Japan ujawniono, że film będzie dostępny do transmisji strumieniowej na platformie od 3 maja 2024 r. Pierwotnie film trafił do kin w Japonii 3 listopada 2023 r., a następnie trafił do Ameryki Północnej od 1 grudnia 2023 roku.

Co ciekawe fani w Japonii mogą obejrzeć film przed premierą w Prime Video Japan, ponieważ zarówno wersje Blu-ray, jak i DVD trafią na półki 1 maja 2024 roku.

Źrodło: Coming Soon