Podczas spotkania z The New York Times Villeneuve odpowiedział na wszystkie pytania fanów dotyczące Diuna: Część druga. Omówił także Diunę 3, potwierdzając, że w tej chwili pracuje nad adaptacją książki Mesjasz Diuny.

Zapytany o równanie Paula i Chani po zakończeniu części drugiej, w którym Chani w gniewie opuściła Paula, Villeneuve powiedział:

Ten gniew jest ogromny. Nie chcę zdradzać, co zrobię z trzecim filmem. Wiem dokładnie, co robić. Piszę to właśnie teraz. Ale jest tam duża siła ognia i jestem bardzo podekscytowany tą decyzją.