Reynolds i McElhenney wracają na grania w zwiastunie 3. sezon "Witamy we Wrexham"

Stacja FX wypuściła oficjalny zwiastun 3. sezonu Witamy we Wrexham – serialu opowiadającego o losach tytułowej walijskiej drużyny piłki nożnej, kupionej w 2020 roku przez aktorów Roba McElhenneya i Ryana Reynoldsa.

fragment plakatu serialu "Witamy we Wrexham"

Wideo przedstawia następstwa finału drugiego sezonu, który zakończył się zwycięstwem drużyny Wrexham A.F.C i awansem do wyższej ligi po 15 sezonach w National League. Premiera 3 sezonu planowana jest na 2 maja 2024 roku.

Po pomyślnym awansie do EFL League Two podczas finału drugiego sezonu, drużyna Wrexham A.F.C będzie kontynuować swoją podróż, mająca na celu zapewnienia sobie kolejnego awansu w sezonie 3, przybliżając ich do realizacji marzeń o przedostaniu się do Premier League.

W tej dokumentalnej serii Witamy we Wrexham, McElhenney i Reynolds kupili walijską drużynę piłkarską Wrexham AFC i zarządzali nią. Dokument śledzi drużynę i mieszkańców Wrexham, robotniczego miasta w północnej Walii.

Producentami wykonawczymi serialu dokumentalnego są McElhenney, Reynolds, Nick Frenkel, John Henion oraz Andrew Fried, Dane Lillegard, Jordan Wynn i Sarina Roma z Boardwalk Pictures. Producentem jest Boardwalk Pictures.

Źrodło: FX