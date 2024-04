Wstyd miał być nową emocją wchodzącą w liczne interakcje z Radością, Smutkiem i resztą emocji Riley. Ostatecznie jednak zdecydowano się usunąć go z filmu, ponieważ '’nie był zabawny'’ i '’był zbyt ciężki'’.

Wstyd nie był przyjemny do oglądania. To nie było zabawne. To było zbyt ciężkie. Znasz ten moment, kiedy oglądasz dobry film i myślisz: „Człowieku, to był świetny film”. Chcesz obejrzeć to jeszcze raz? „Nie, raczej nie”. Są takie filmy. Nie chcę robić takiego filmu. Chcę nakręcić film, który będzie naprawdę znaczący, a kiedy ktoś zapyta mnie: „Czy chcesz obejrzeć ten film jeszcze raz?”, odpowiadasz: „Tak!”. Bo to są moje ulubione filmy. I właśnie takie filmy chcę robić. A ja nie chciałem wracać do tego filmu z tą postacią. To nie byłoby takie zabawne wyjaśnił Mann.