Zwiastun tajemniczych "The Watchers": Dakota Fanning w debiucie reżyserskim Ishany Shyamalana

Warner Bros. opublikowało nowy zwiastun filmu The Watchers pełnometrażowego debiutu reżyserskiego Ishany Shyamalan z Dakotą Fanning w roli głównej.

kadr z filmu "The Watchers"

Na materiał widać młodą kobietę uwięzioną w schronisku pośrodku lasu. Film trafi do kin 14 czerwca 2024 roku.

Poznamy historię Miny, 28-letniej artystki, które utknęła w rozległym, dziewiczym lesie w zachodniej Irlandii. Kiedy wreszcie znajduje schronienie, nieświadomie zostaje uwięziona wraz z trójką nieznajomych, którzy każdej nocy są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stworzenia. Oni nie mogą ich zobaczyć, ale istoty te widzą wszystko.

Za scenariusz i reżyserię The Watchers odpowiada Ishana Night Shyamalan, która wcześniej pełniła funkcję reżysera drugiej ekipy przy filmach swojego ojca Old z 2021 r. i Pukając do drzwi z 2023 r. Wyreżyserowała także kilka odcinków serialu Servant w Apple TV+. Do Fanning dołączą Georgina Campbell, Oliver Finnegan i Olwen Fouere. Producentami filmu są M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan i Nimitt Mankad, a producentami wykonawczymi są Jo Homewood i Stephen Dembitzer.

Film w naszych kinach dostępny będzie od 14 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Coming Soon