Aktualizacje dotyczące sequela ''Pasji'' - scenariusz nareszcie gotowy!

Zdjęcia do planowanej już od prawie dekady kontynuacji filmu o męce i śmierci Jezusa Chrystusa Pasja, ciągle odkładane są w czasie. Jak się dowiedzieliśmy powodem jest scenariusz.

Pierwotnie zdjęcia do filmu The Passion of the Christ rozpocząć miały się wiosną 2023 roku. Następnie przełożono je na styczeń tego roku. Ta data również nie doszła do skutku. Jak się okazuje ciągłe opóźnienia powiązane są z scenariuszem projektu. Napisano aż sześć różnych wersji roboczych, z których dwie brane są pod uwagę jako oficjalny scenariusz. Problem leży w tym, że są one całkowicie różne. Dlatego też tak długo zeszło Melowi Gibsonowi i Randallowi Wallace nad tym, aż zdecydowali się oni na którąś z wersji i ją ostatecznie dopracowali.

Jak mówi Wallace scenariusz do sequela jest już nareszcie gotowy i prace na planie wkrótce mają się rozpocząć. Konkretnej daty wejścia na plan jednak nie podał. Do roli Jezusa powraca Jim Caviezel. Na potrzeby filmu podobno wynajęte zostały już odpowiednie lokalizacje w Meksyku i Rzymie.

Fabuła sequela ukaże nam to co mogło dziać się w trakcie tych trzech dni pomiędzy ukrzyżowaniem a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Pasja w reżyserii Gibsona trafiła do kin w 2004 roku. Przedstawia ona ostatnie dni życia Chrystusa, jego drogę krzyżową i ukrzyżowanie. Film zanim wszedł na ekrany kin już wzbudził ogromne emocje i kontrowersje. Obraz zamiast ukazać "cierpienie duchowe" Jezusa, ukazuje Go jako okropnie cierpiącego (fizycznie) człowieka – to właśnie zadecydowało o tym, iż film ma tak wielu przeciwników. Film wręcz "ocieka" krwią – sceny zarówno biczowania, jak i samej śmierci Jezusa na krzyżu, są ukazane bardzo realistycznie. Produkcja mimo tego okazała się wielkim kasowym sukcesem zarabiając 612 milionów przy budżecie wynoszącym zaledwie 30 milionów.

Źrodło: Dark Horizons