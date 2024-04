Rita Ora i inni w obsadzie debiutanckiego filmu Drew Kirscha 0

'’He Bled Neon'’, debiutancki film reżysera teledysków Drew Kirscha powiększył się o kolejne nazwiska w obsadzie. Angaż otrzymała m.in. piosenkarka i aktorka Rita Ora.

Rita Ora, serial ''Imperium''

Oprócz niej listę płac powiększyli Jack O'Connell i była gwiazda NFL Marshawn Lynch, którzy dołączyli do wcześniej ogłoszonego Joe Cole'a.

He Bled Neon to pełnometrażowy debiut reżysera teledysków Drew Kirscha, który wyreżyserował klipy dla takich artystów jak Taylor Swift, Shakira, Imagine Dragons czy Machine Gun Kelly. Ten thriller akcji, będący koprodukcją pomiędzy XYZ Films i Two & Two Pictures został napisany przez Tima Cairo i Jake’a Gibsona na podstawie oryginalnej historii Nate’a Bolotina.

Ethan, w tej roli Joe Cole, wyrusza w podróż do Las Vegas, po tym jak dowiedział się o tajemniczej śmierci brata, z którym od dawna nie utrzymywał bliskich kontaktów. W drodze na pogrzeb odkrywa mroczną sieć zbrodni, co zmusza go do zmierzenia się ze swoją przeszłością i zagłębienia się w brutalny, podziemny świat miasta. Ethan pragnie odkryć prawdę, ryzykuje jednak przy tym wszystko co mu drogie.

Źrodło: ComingSoon