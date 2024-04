Ten wyjazd nie skończy się dobrze - zwiastun horroru ''Nie mów zła'', remake'a ''Goście'' 0

Tylko Hity, polski dystrybutor amerykańskiego horroru Nie mów zła prezentuje pierwszy zwiastun filmu, który jest remakem duńskiej, dobrze ocenianej produkcji Goście. Obraz powstał po zaledwie dwóch latach od premiery oryginału.

Za film odpowiadają studia Universal i Blumhouse, które specjalizuje się w horrorach. W Nie mów zła występują: Mackenzie Davis i Scoot McNairy jako amerykańskie małżeństwo: Louise i Ben Dalton, którzy wraz z 11-letnią córką Agnes przyjmują weekendowe zaproszenie Paddy’ego (James McAvoy), charyzmatycznego właściciela posiadłości, którego nieskrępowana gościnność maskuje niewypowiedziany mrok, jego żony Ciary (Aisling Franciosi) i ich tajemniczego, niemego syna, Anta (Dan Hough).

Amerykańska rodzina zostaje zaproszona na weekend do idyllicznej wiejskiej posiadłości przez uroczą brytyjską rodzinę, którą wcześniej poznali na wakacjach. To, co zaczyna się jako wymarzony odpoczynek, powoli zmienia się w koszmar.

Za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada James Watkins reżyser takich filmów jak Rajskie jezioro oraz Kobieta w czerni. Produkcja jest oparta na scenariuszu duńskiego horroru Goście, który zdobył 11 nominacji do Duńskich Nagród Filmowych. Wśród producentów Nie mów zła wyróżnić możemy Jasona Bluma i Paula Ritchiego.

Premiera horroru 13 września.

Źrodło: Tylko Hity