Zobaczcie nowe spoty promujące najnowszą polską produkcję sci-fi zatytułowaną Supersiostry. Czy film zdobędzie serca fanów, czy jednak znajdzie się na liście nominowanych do antynagród Węży, dowiemy się od 10 maja, kiedy to produkcja trafi do kin.

kadr z filmu "Supersiostry"

Nastoletnia Ala (Katarzyna Gałązka) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę (Karolina Bruchnicka), o której istnieniu nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami – i to dosłownie. Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?

Supersiostry w reżyserii Macieja Barczewskiego zadebiutują na ekranach kin już 10 maja. Talenty młodego pokolenia – Katarzyna Gałązka, Karolina Bruchnicka i Tymek Frączek łączą siły z uznanymi i cenionymi aktorami – Grzegorzem Damięckim, Mateuszem Kościukiewiczem oraz Markiem Kalitą.

Źrodło: Next Film