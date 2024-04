Historia Lidera Czarnych Panter w zwiastunie miniserialu ''Wielkie cygaro'' 0

Apple TV+ prezentuje zwiastun limitowanego serialu historycznego Wielkie cygaro, który opowie o ucieczce na Kubę założyciela Partii Czarnych Panter Hueya P. Newtona.

Fabuła miniserialu opiera się na artykule Joshuaha Bearmana ukazanym w magazynie Playboy w 2012 roku. To niesamowita, prawdziwa historia spotkania hollywoodzkiej rewolucji z rewolucją społeczną. Założyciel Partii Czarnych Panter Huey P. Newton, uciekającego przed FBI na Kubę skorzystał z pomocy nietypowego sojusznika – hollywoodzkiego producenta Berta Schneidera. Obmyślili oni niezwykle skomplikowany plan, a jego główną podstawą była fałszywa produkcja filmowa.

Za scenariusz i produkcję wykonawczą Wielkiego cygara odpowiada Jim Hecht, a showrunnerką jest Janine Sherman. W mini serialu występują André Holland jako Huey P. Newton, Alessandro Nivola, Tiffany Boone, P.J. Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie i Glynn Turman. W skład zespołu kreatywnego wchodzi także weteran Marvela Don Cheadle, który reżyseruje i jest producentem wykonawczym pierwszych dwóch odcinków. Wielkie cygaro to produkcja Warner Bros. Television.

Premiera Wielkiego cygara odbędzie się 17 maja. Wtedy to zadebiutują dwa pierwsze odcinki, a nowe już pojedyńczo pojawiać będą się na Apple TV+ co piątek, aż do 14 czerwca.

Źrodło: Apple TV+