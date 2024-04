Steve Carrell w obsadzie remake'u komedii ''Cztery pory roku'' 0

Steve Carell po skasowanych Siłach kosmicznych powraca do współpracy z platformą Netflix. Aktor otrzymał angaż w nowym serialu platformy '’The Four Seasons'’, którego fabuła oprze się na filmie z 1981 roku Cztery pory roku.

Steve Carell, ''The Morning Show''

Carell dołączył do wcześniej ogłoszonej Tiny Fey. Role obojga trzymane są w tajemnicy. Zdjęcia do serialu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku.

The Four Seasons to najnowszy owoc współpracy firm Fey, Netflix i Universal Television. Fey jest współtwórcą wraz z Langiem Fisherem i Tracey Wigfield.

Oryginalna produkcja to bardzo ciepła komedia obyczajowa z błyskotliwymi dialogami o prawdziwej naturze przyjaźni, miłości i małżeństwa. Na takie pytania próbują odpowiedzieć sobie trzy zaprzyjaźnione pary małżeńskie, które wspólnie spędzają kolejne wakacje. Małżeństwa Jack (Alan Alda) i Kate (Carol Burnett) Burroughs, Nick (Len Cariou) i Anne (Sandy Dennis) Callan oraz Danny (Jack Weston) i Claudia (Rita Moreno) Zimmer spędzają razem kolejne wakacje o różnych porach roku wymieniając się doświadczeniami zdobytymi w międzyczasie. Ich ugruntowane zdanie na tematy małżeńskie burzy wiadomość, iż jedna z par postanowiła się rozwieść.

Źrodło: ComingSoon