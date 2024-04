Poznaliśmy datę premiery komedii ''Between the Temples'' z Jasonem Schwartzmanem 0

Wytwórnia Sony Pictures Classics wyznaczyła datę kinowej premiery komedii Between the Temples wyreżyserowanej i napisanej przez Nathana Silvera.

''Between the Temples''

Po światowej premierze na Festiwalu Filmowym w Sundance na początku tego roku, film ma trafić do kin 23 sierpnia. Przed kinową premierą będzie także pokazywany na nadchodzącym festiwalu Tribeca w czerwcu tego roku. Polska data premiery Between the Temples nie jest jeszcze znana.

Głównym bohaterem tego komediodramatu jest Ben, czterdziestoparoletni śpiewak w synagodze, który traci głos i być może także i wiarę. Próbując sprostać oczekiwaniom swojego rabina, kongregacji i nie jednej, a dwóch żydowskich matek, Ben odkrywa, że jego świat wywraca się do góry nogami, gdy w jego życie wkracza jego nauczyciel muzyki ze szkoły podstawowej. Between the Temples to ciepła i pełna troski komedia, która bada złożoność wiary, więzi i tego, co znaczy być prawdziwym mężczyzną.

Between the Temples wyreżyserował Nathan Silver na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z C. Masonem Wellsem. W obsadzie filmu znajdują się Jason Schwartzman, Carol Kane, Dolly de Leon, Caroline Aaron, Robert Smigel, Madeline Weinstein i Matthew Shear. Producentami zostali Tim Headington, Theresa Steele Page, Nate Kamiya, Adam Kersh i Taylor Hess.

