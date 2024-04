Przeszłość kryje więcej, niż myślicie. Zobacz zwiastun polskiego filmu Amazona ''Nieobliczalna'' 0

Na Prime Video zmierza polska produkcja Nieobliczalna, której scenariusz powstał w oparciu o wydaną w 2022 roku powieść Magdy Stachuli. Streamer opublikował pierwszy zwiastun filmu, który zdradza także datę premiery.

Przeszłość kryje więcej, niż myślicie. Zdrada, zemsta i kłamstwo. Każdy ma swoją prawdę i to prawdę, która jest bardziej przerażająca niż początkowo może się wydawać.

Nieobliczalna to historia ludzi, którzy nie radzą sobie z własnym życiem, zaplątali się w matni nie potrafiąc nic zmienić. Punktem wyjścia jest tajemnicza zbrodnia, która wstrząsa mieszkańcami osiedla. Kto zabił? To wie jedna osoba. Zdrada przeplata się tu z kłamstwem, zazdrość z zemstą, a wisienką na torcie jest zakazana miłość.

Alicja i Martyna to przyjaciółki z lat młodzieńczych. Jedna jest samotną matką już dorosłego syna, druga trwa w nieszczęśliwym związku z zaborczym mężem, z którym ma kilkuletnią córkę. Obie nawzajem zazdroszczą sobie życia, nie wiedząc, jak naprawdę wygląda ich codzienność. Daniel to syn Alicji, dwudziestodwuletni student. Niebawem wyjeżdża na stypendium do Włoch. Adelina, jego dziewczyna, nie ma łatwego życia. Mieszka z matką od lat pogrążoną w depresji, ojca nigdy nie poznała. Może liczyć tylko na siebie. Z pozoru udane relacje między bohaterami zaczynają się nagle komplikować, gdy do głosu dochodzą zakłamanie, zdrada, zemsta i zazdrość – oto fabuła powieści.

W rolach głównych w filmie za reżyserię, którego odpowiada Piotr Trzaskalski występują Julia Wieniawa, Dawid Ptak, Paweł Małaszyński, Agnieszka Grochowska, Magdalena Cielecka, Magdalena Czerwińska i Andrzej Seweryn.

Premiera filmu Nieobliczalna już 17 maja.

Źrodło: Amazon Prime Video