Posłuchaj singla promującego pełen akcji i efektów specjalnych film ''Supersiostry'' 0

Next Film, dystrybutor polskiego filmu science fiction Supersiostry prezentuje singiel ’’Supersiostry’’ promujący obraz. Utwór o siostrzeństwie, przyjaźni i wsparciu idealnie oddaje przesłanie produkcji.

fragment plakatu

Chwytliwy tekst i wpadająca w ucho melodia to przepis na sukces teamu autorsko-producenckiego Hotel Torino, czyli Patryka Kumora i Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka, autorów wielu hitów czołowych polskich artystów, wielokrotnie nagradzanych i nominowanych do Fryderyków. Posłuchajcie mocy głosów Diiyi i Faustyny Maciejczuk:

Nastoletnia Ala (Katarzyna Gałązka) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę (Karolina Bruchnicka), o której istnieniu nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami – i to dosłownie. Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?

Reżyserem filmu jest Maciej Barczewski, który we współpracy z Krzysztofem Gurecznym stworzył również scenariusz. Supersiostry wyprodukowało Aurum Film, studio mające na koncie m.in. nominowany do Oscara film Boże Ciało czy obsypanego nagrodami Kosa.

Kinowa premiera filmu Supersiostry już 10 maja.

Źrodło: Next Film