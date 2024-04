Nowe oblicze horroru nadchodzi. Oto kolejne spoty promujące horror ''Gniazdo pająka'' 0

Kino Świat mocno promuje oczekiwany horror Gniazdo pająka, który to wedle zapowiedzi ukazać ma nam nowe oblicze horroru. Na stronie dystrybutora pojawiło się kilka nowych filmowych materiałów, które dają poczuć klimat produkcji.

fragment plakatu

Gniazdo pająka to przerażający horror, odwołujący się do jednego z największych lęków ludzkości – obezwładniającego strachu przed pająkami. W obsadzie filmu znaleźli się aktorzy znani z widowiska Hellboy i kultowej serii Matrix. Za produkcję odpowiadają twórcy świetnie przyjętych dzieł Mandy i Piąty wymiar. Gniazdo pająka to mroczne i niepokojące kino, które zadowoli fanów klasycznych horrorów tj. Critters, Mutant i Kleszcze oraz przyprawi o dreszcze wszystkie osoby cierpiące na arachnofobię.

Podczas szalejącej burzy śnieżnej tajemniczy obiekt spada z nieba i przebija ścianę nowojorskiego apartamentowca. Zawiera on jajo, z którego wykluwa się nieznany gatunek pająka. Stworzenie zostaje odkryte przez dwunastoletnią Charlottę, która w tajemnicy przed rodzicami ukrywa swoje znalezisko. Dokarmiany przez nią pająk szybko rozrasta się do gigantycznych rozmiarów, a jego apetyt pozostaje nienasycony. Kiedy w budynku zaczynają ginąć zwierzęta i ludzie, Charlotta i jej bliscy stają do nierównej walki z wygłodniałą bestią. Czy mają jakiekolwiek szanse w starciu z obcą istotą, która posmakowała już krwi i ludzkiego mięsa?

Horror wyreżyserował Kiah Roache-Turner. Obsadę prowadzą Alyla Browne, Ryan Corr, Jermaine Fowler, Penelope Mitchell i Robyn Nevin.

Premiera filmu 3 maja.

Źrodło: Kino Świat