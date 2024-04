Russo powiedział, iż w tej chwili pracuje nad scenariuszem trzeciego filmu, którego będzie również producentem. Zdradził także, że do głównej roli powróci Chris Hemsworth. Reżyser również pozostaje ten sam.

Tak, w tej chwili nad tym pracujemy, ustalamy harmonogram Chrisa. Sam Hargrave ponownie reżyseruje. To interesująca seria z postacią bardzo zranioną emocjonalnie. Myślę, że jest w niej dobrze opowiedziana historia w odniesieniu do historii głównego bohatera, a jego stosunek do przemocy opiera się na wstręcie do samego siebie i poczuciu winy. Myślę, że dodaje to dużo tekstury, co pozwala nam opowiedzieć o nim dużo więcej powiedział Russo.