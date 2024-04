Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Biała odwaga" już w maju trafi na jedną z platform streamingowych! 0

Głośny polski film Biała odwaga już w maju zadebiutuje na jednej z platform streamingowych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Biała odwaga już 24 maja pojawi się w ofercie platformy streamingowej Amazon Prime Video!

Film opowiada historię dwóch braci górali – Maćka (Julian Świeżewski) i Andrzeja (Filip Pławiak). Po śmierci ich ojca, do której przyczynił się Andrzej, oraz po stracie ukochanej Bronki (Sandra Drzymalska) Andrzej opuszcza rodzinny dom. W drodze spotyka tajemniczego Wolframa (Jakub Gierszał), antropologa i wspinacza. Dzieli się z nim swoją techniką wspinaczkową oraz wiedzą na temat praskich korzeni górali. Kiedy Andrzej wraca do Zakopanego, wybucha wojna. Chcąc ochronić górali przed zniszczeniami wojennymi, stara się przekonać ich do współpracy z Niemcami. Andrzej i Maciek stają po przeciwnych stronach barykady. Konfrontacja braci jest krwawa i bolesna.

Oto zwiastun filmu Biała odwaga:

