W "ONE" chodzi o ludzi w twoim życiu – twoich bliskich, rodziny i przyjaciół – tych, którzy są przy tobie, sprawiając, że Ty i podróż, którą odbywasz są tak prawdziwe i autentycznymi, jak to tylko możliwe. Czasami ludzie pojawiają się w Twoim życiu na sekundę lub dzień. Niektórzy zostają na całe życie. Patrząc z szerszej perspektywy, nie jest to kwestia czasu, ale pozytywnego wpływu, jaki wywieramy na siebie nawzajem. To jest właśnie wdzięczność i poczucie wspólnoty, które oznacza "ONE".

wyjaśnia Christopher