Będzie trzecia część horroru ''Śmierć nadejdzie dziś''. Reżyser ma już scenariusz

Jeśli straciliście już nadzieję na trzecią część filmowej serii Śmierć nadejdzie dziś to mamy dobrą wiadomość. Obraz powstanie. Tak sugeruje gwiazda serii Jessica Rothe.

''Śmierć nadejdzie dziś 2''

Ostatnie aktualizacje na ten temat pojawiły się jakieś dwa lata temu. Wtedy nadzieję na kontynuację dał producent Jason Blum. Od tego czasu jednak o projekcie była martwa cisza. Teraz Rothe ujawniła, że reżyser serii Christopher Landon ma już gotowy pomysł na scenariusz trzeciej części.

Mogę powiedzieć, że Landon już wszystko rozpracował. Teraz musimy tylko poczekać, aż Blumhouse i Universal zaczną działać w tym kierunku. Trzymam kciuki. Myślę, że '’Śmierć nadejdzie dziś'’ zasługuje na swój trzeci i ostatni rozdział, który zakończy tę niesamowitą serię i postać lub rozpocznie historię od nowa powiedziała Rothe.

Śmierć nadejdzie dziś to komediowy horror, który zadebiutował w 2017 roku. Przy budżecie zaledwie niecałych 5 milionów dolarów, zarobił on 125 milionów. To ogromna suma jeśli chodzi o zarobek tak niskobudżetowej produkcji. Szybko zdecydowano się nakręcić część drugą, która zadebiutowała dwa lata później. Niestety ona nie osiągnęła już takiego sukcesu, inkasując zaledwie 64 milionów przy budżecie 9 milionów.

Pierwsza część opowiadała o studentce college’u (Jessica Rothe), która każdego dnia na nowo budzi się w dniu swojej śmierci, powoli odkrywając niezwykłe szczegóły przyczyn zabójstwa, by wreszcie odkryć tożsamość mordercy i jego motywy.

Źrodło: ComingSoon