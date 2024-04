''Stamtąd'' powraca. Zobacz pierwszy materiał promujący 3. sezon 0

MGM+ prezentuje pierwszy materiał filmowy promujący trzeci sezon horroru science fiction Stamtąd. Premiera nowych epizodów jesienią tego roku.

fragment plakatu

Na krótkim wideo widać Boyda Stevensa, w którego wciela się Harold Perrineau. Mężczyzna jest przywiązany do słupa przez drwiących z jego siły mężczyzn. Sądząc po krzykach zmusili go oni do patrzenia, jak ktoś jest torturowany, próbując go złamać. Sugeruje to także podpis materiału wrzuconego na portal X. Pyta on: Czy jesteś wystarczająco silny?

Stamtąd opowiada historię koszmarnego miasta w Ameryce Środkowej, które więzi wszystkich, którzy do niego wchodzą. Tutejsi mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i poszukują wyjścia z tego miejsca, ale utrudniają im to różne zagrożenia ze strony otaczającego lasu, a także przerażające istoty, które wychodzą o zachodzie słońca. W drugim sezonie widzieliśmy, jak daleko mieszkańcy tego koszmarnego miejsca są skłonni się posunąć, aby znaleźć odpowiedzi, nawet gdy zaczynają pojawiać się nowe, przerażające zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia psychicznego.

Twórcą i producentem wykonawczym Stamtąd jest John Griffin, a showrunnerem jest Jeff Pinkner. W rolach głównych występują także Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore i Pegah Ghafoori.

Premiera 3. sezonu jesienią. Dokładna data zostanie dopiero podana. W Polsce serial oglądać możemy na HBO Max (2 sezony) i na Netflix (1 sezon).

Źrodło: MGM+